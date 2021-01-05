2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları
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2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları

05.01.2021 10:02 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:42

Enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına yüzde 7.33, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.37 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 4 bin 542 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 3 bin 49 liraya yükselecek.

Aralık enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaşı zamları belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 8.37 artacak. Memurlar da toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7.33 zamlı maaş alacak.

YÜZDE 4.33'LÜK FARK ORTAYA ÇIKTI

TÜİK'in Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.37 arttı. Verilere göre, 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşılırken, yaklaşık yüzde 4.33'lük enflasyon farkı ortaya çıktı.

2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA

Milliyet'in haberine göre; Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4.33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7.33 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti

İŞÇİ, ESNAF EMEKLİSİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranına göre, yüzde 8.37'ye zamlanacak. Temmuz 2020'de, memur maaşları ile emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı.

2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti

SGK'LIYA 3 BANKADAN EMEKLİLİK KREDİSİ

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandı. Protokol, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapıldı.

2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart'a kadar aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler" dedi.

2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları
Haber Yorumları (16)
NİL: 15 yıllık öğretmenim.Bu yazdığınız rakamlarda hic maaş almadım daha.Bu neyin yalanı anlayamadım.
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ŞUBE MÜDÜRÜ: 30 yıllık şube müdürüyüm elime geçen 6400 Allahtan korkmuyorsanız bari kuldan utanın. . . . . ALGIYI BIRAKIN:::::
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İSMAİL: asgari ücrete 500tl zam ver ama emeklinin in asgari ücretin altında alması dogrumu
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