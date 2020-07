2020 YAZININ HİT'İ SÜRPRİZ BİR İSİMDEN GELDİ Modellik ve oyunculukla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Bilal Çelik, müzik dünyasında da taşları yerinden oynatacak şarkısı "Rüyalar"la müzik dünyasına adım attı.

Sözü-müziği kendisine ait olan ve DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini alan "Rüyalar" ile müzik piyasasında ezber bozan Bilal Çelik, şarkısının klip çekimleri için am& ; 200.000 Türk Lirası harcayarak bin anda gündeme oturmuştu. Yönetmen koltuğuna kendisinin oturduğu, görüntü yönetmenliğini Varol Şahin'in üstlendiği ve elli kişilik bir teknik ekiple 16 saatte çekimleri tamamlanan yeni klibi için yaklaşık 200.000 TL harcayan Bilal Çelik, "Şuana kadar adımın geçtiği her projede ve işte kaliteyi ön planda tuttum. Türkiye'de kaliteli ve iddialı bir iş yapacaksınız önce kendinize inanmalısınız.& ; Yaptığım her şeyin, aldığım her kararın, harcadığım her kuruşun son derece doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Çıtayı biraz yükselttiğimin farkındayım ve bundan sonrada bu böyle olmaya devam edecek."& ; ifadeleriyle oldukça iddialı açıklamalar yaparak bir anlamda müzik dünyasında dengeleri değiştireceğini ilk sinyallerini verdi.

Kaynak: Snob Magazin