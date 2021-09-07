2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Abdullah ve kardeşi Ali Öztürk, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Abdullah ve kardeşi Ali Öztürk, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Abdullah ve kardeşi Ali Öztürk, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah ile bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah ile bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Öztürk kardeşler, Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya geldi.

Ustaoğlu, Türkiye'ye ve Trabzon'a yaşattıkları gururdan dolayı Abdullah ve Ali Öztürk'ü tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Abdullah ve Ali Öztürk, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Zorluoğlu, sporcular ve ailelerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Genç sporcuları yakından takip ediyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda elde ettiğiniz başarılarla bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Bizleri ve tüm Türkiye'yi gururlandırdınız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum."

Zorluoğlu, Öztürk kardeşlere altın hediye etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Abdullah ve kardeşi Ali Öztürk, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Abdullah ve kardeşi Ali Öztürk, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Abdullah ve kardeşi Ali Öztürk, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Abdullah ve kardeşi Ali Öztürk, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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