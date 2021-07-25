2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda kadınlarda ilk maçlar yapıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda kadınlarda ilk maçlar yapıldı.
Tokyo'da Ariake Arena'da A ve B Grubu'nda maçlar oynandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Sırbistan-Dominik Cumhuriyeti: 3-0
Japonya-Kenya: 3-0
Brezilya-Güney Kore: 3-0
B Grubu:
Rusya Olimpiyat Komitesi-İtalya: 0-3
ABD-Arjantin: 3-0
Türkiye-Çin: 3-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki