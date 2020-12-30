2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin hazırladığı raporda, 2020 yılında en çok habere konu olan spor adamları belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, en yakın rakibi Sergen Yalçın'a yaklaşık 78 bin haber fark atarak listenin zirvesinde yer aldı.

2020 yılının bitmesine kısa bir süre kala, Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, Türkiye'de yer alan 8 bini aşkın siteyi tarayarak yaptığı araştırmada, yılın en çok haber konusu olan spor adamlarını açıkladı.

TERİM'İN HABERLERİNİN OKUNMA SAYISI 1 MİLYARI GEÇTİ

Yapılan araştırmanın ardından zirvenin sahibi, 246 bin 480 habere konu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oldu. Yıl içerisinde koronavirüse yakalanan ve başta Galatasaray taraftarı olmak üzere Türk futbolunu üzen tecrübeli futbol adamının konu olduğu haberlerin toplam okunma rakamı 1 milyarı geçti.

SERGEN TERİM'İ TAKİP ETTİ

Fatih Terim'in ilk sırada yer aldığı listenin ikinci sırasında ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yer aldı. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan Yalçın, toplamda 168 bin 297 habere konu olurken, başarılı teknik direktörün okunma rakamı ise 596 milyon oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA ALİ KOÇ VAR

Habermetre'nin hazırladığı listenin 3. sırasının sahibi ise, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Sezon başındaki transferlerle gövde gösterisi yapan ve şampiyonluk iddiasını gösteren sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, 106 bin 891 habere konu olmayı ve 460 milyondan fazla okunma rakamı oluşturmayı başardı.

BURAK YILMAZ SÜRPRİZİ

Hazırlanan raporda dördüncü sırada, sezon başında Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli forvet Burak Yılmaz yer aldı. Fransa'da adeta ikinci baharını yaşayan ve gösterdiği performansla ligin en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen 35 yaşındaki tecrübeli isim, 87 bin 644 habere konu oldu ve 319 milyon kez okunma rakamı elde etti.

EMRE BELÖZOĞLU İLK 5'TE

Listenin 5. sırasında Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu kendisine yer buldu. Geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakan ve sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Belözoğlu, 85 bin 220 habere konu oldu. 40 yaşındaki futbol adamının konu olduğu haberler yaklaşık 421 milyon kez okundu.

ABDULLAH AVCI 6. SIRADA YER ALDI

Dijital haber bankası Habermetre'nin hazırladığı listenin 6. sırasında, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yer aldı. Yılın başında Beşiktaş'tan ayrılan ve alacağı tazminatla gündemden düşmeyen Avcı, 80 bin 336 habere konu olurken, 7. sırada kendisine yer bulan isim ise 78 bin 530 haberle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz oldu.

Habermetre'nin hazırladığı listenin 8. sırasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 77 bin 803 haberle, 9. sırasında sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth 55 bin 755 haberle, 10. sırada ise Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak 53 bin 911 haberle yer aldı.