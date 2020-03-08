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Türkiye, Spor

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Ekaterina Atalık oldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, Grand Otel'de düzenlenen 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

08.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:04
2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Ekaterina Atalık oldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, Grand Otel'de düzenlenen 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Satrancın usta kadınlarının mücadele ettiği "Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası" 8 Mart 2020 tarihinde düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi. Ülkenin dört bir yanından gelen 13 unvanlı 73 kadın satranç sporcu mücadele ettiği şampiyonada 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonu IM Ekaterina Atalık oldu. Şampiyonluk mücadelesinin ardından ikinci WIM Nelli Aleksanyan Çadır, üçüncü ise WCM Safiye Öykü İnce oldu.

Ankara'da düzenlenen ödül törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Satranç Federasyonu Gülkız Tulay, Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç, Arzum Ceo'su Mete Zadil, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, As Başkan Halil Hilmi Darı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ümit Şifaver, Sultan Daban, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, sporcular, veliler, antrenörler, hakemler ve basın mensupları katıldı.Tüm sporcuları gönülden tebrik eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Satranç sporunda son yıllarda bu konuda büyük bir gelişme gerçekleştirdik. Biz federasyon olarak kadınların satrançta daha çok var olmaları için, bu sporu yapmaları ya da antrenör, hakem veya il temsilcisi olarak yer almaları için mücadele ediyoruz. 2012 yılından bu yana hep kadınların bu sporda varlık göstermesi için çalıştım. Arzum Küçük Ev Aletleri A.Ş'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen şampiyonada, 13 unvanlı 73 kadın sporcumuz satranç masası başında mücadele etti. 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Ekaterina Atalık'ı, derece elde eden sporcularımızı ve şampiyonaya katılan tüm katılımcılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 12 yıldır bizlerle birlikte olan Arzum ailesine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi."KADIN FEDERASYON BAŞKANI SAYISININ ARTMASI DİLEĞİMİZ"Federasyon başkanları arasında kadın başkanlarının sayısının az olduğunu vurgulayan Tulay, "2012 Kasım'ından beri bir kadın olarak Türkiye'nin lisanslı sporcu sayısı anlamında en büyük spor federasyonunun başkanıyım. Bu benim için mutluluk, gurur verici. Her şeyden önce bir kadının bir spor branşında yöneticilik yapması çok önemli. Kadınlarımıza kızlarımıza örnek olduğumuzu düşünüyorum. Küçük yaştaki sporcularımız 'biz büyüyünce nasıl federasyon başkanı olabiliriz' diye merak ediyorlar. Demek ki örnek teşkil ediyoruz. 64 spor federasyonu var. Biz sadece 3 kadın olarak federasyon başkanıyız. Elbette ki en büyük arzumuz kadın federasyon sayısının oranının artması hiç değilse yarısı olması" diye konuştu.Şampiyonanın final gününde cesareti ve emekleri için yarışmacıları tebrik eden ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Arzum CEO'su Mete Zadil şunları söyledi; "12 yıldır biz bu şampiyonanın arkasındayız. En büyük hayalimiz buradan bir Dünya şampiyonu çıkarmak. O zamana kadar da arkasında duracağımızı düşünüyorum. Bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz Arzum olarak kadının arkasındayız. Satranç ve Arzum iş birliğinden memnunuz. Biz çok fazla kadın federasyon başkanı ve kadın sporcu istiyoruz. Daha çok yolumuz var gidecek" dedi.Dereceye giren sporculara TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Arzum CEO'su Mete Zadil ödüllerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gülkız Tulay'ın açıklamalarıArzum CEO'su Mete Zadil'in açıklamaları

Ödül töreninden detaylar


Kaynak: DHA

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