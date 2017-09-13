2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan İspanya, Slovenya, Rusya ve Sırbistan yarı finale yükseldi.



Şampiyonada çeyrek finalde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



Almanya-İspanya: 72-84



Slovenya-Letonya: 103-97



Yunanistan-Rusya: 69-74



İtalya-Sırbistan: 67-83



Yarı final eşleşmeleri



EuroBasket 2017'de yarı final eşleşmeleri de belli oldu.



Organizasyonda yarın ve 15 Eylül Cuma günü yapılacak yarı final karşılaşmaları şöyle:



Yarın:



21.30 İspanya-Slovenya



15 Eylül Cuma



21.30 Rusya-Sırbistan