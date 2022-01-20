20 Ocak 1989'da ne oldu? Samsunspor otobüs kazası mı oldu? Samsunspor kazası nerede oldu, ne zaman? Twitter trendlerde yer alan '#20Ocak1989' nedir?

Bugün Twitter trendlerde #20Ocak1989 etiketi gündeme geldi. Vatandaşlar, 20 Ocak 1989'da ne oldu? Samsunspor otobüs kazası mı oldu? Twitter trendlerde yer alan '#20Ocak1989' nedir? merak etti. Peki, 20 Ocak 1989 tarihinde ne oldu? Türkiye'ye yasa boğan olay, 20 Ocak 1989 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 'Futbol yolunda can verdiler', 'Türkiye mateme boğuldu' başlıklarıyla verildi. 20 Ocak 1989'da ne oldu? Samsunspor otobüs kazası mı oldu? Samsunspor kazası nerede oldu?

Başta Samsun spor taraftarı olmak üzeri tüm Türkiye, 20 Ocak 1989'da yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını bugün bir kez daha yaşıyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Peki, 20 Ocak 1989'da ne oldu? Samsun spor otobüs kazası mı oldu? Samsun spor otobüs kazası nasıl oldu? Samsun spor kazası nerede ve ne zaman oldu? İşte detaylar...

20 OCAK 1989 TARİHİNDE NE OLDU?

Başta Samsun spor taraftarı olmak üzeri tüm Türkiye, 20 Ocak 1989'da yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını bugün bir kez daha yaşıyor. Tarifsiz acının 32. yılında sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı.

Bu tarihte Malatya spor ile oynayacağı maç için bu kente giden Samsun spor takımı sabah saaat 09: 30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpıştı ve otobüs uçuruma yuvarlandı. Samsun spor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetti. Kazada Samsun spor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştı.

SAMSUNSPOR OTOBÜS KAZASI NE ZAMAN, NEREDE VE NASIL OLDU?

Bu tarihte Malatya spor ile oynayacağı maç için bu kente giden Samsun spor takımı sabah saaat 09: 30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpıştı ve otobüs uçuruma yuvarlandı. Samsun spor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetti. Kazada Samsun spor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştı.

Onur şampiyonu Samsunspor

Trafik kazasından dolayı Samsun spor 1988-89 sezonuna devam edemedi, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Buna rağmen federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakılarak "Onur Şampiyonu" ilan edildi.

Bir süre sonra Samsun spor, kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına siyah rengini de ekledi. Bu olayın anısına 2013-14 sezonunda Samsun spor taraftarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kazada hayatını kaybeden futbolcular ve teknik adamın koreografisini Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısı eşliğinde açmış tüm futbolseverleri duygulandırmıştı ve bu elim kazanın da unutulmayacağını göstermişti.

Türkiye'ye yasa boğan olay, 20 Ocak 1989 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 'Futbol yolunda can verdiler', 'Türkiye mateme boğuldu' başlıklarıyla verildi.

SAMSUNSPOR 1988-1989 SEZONU

Samsun spor 1988-89 sezonu, kırmızı beyazlı ekibin 1. Futbol Ligi'ndeki on dördüncü sezonu, kuruluşunun ise yirmi dördüncü yılıdır. 1. Futbol Ligi ve Federasyon Kupası'nda mücadele eden kulüp sezonun ikinci yarının ilk maçı öncesinde 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle sezona devam edememiştir. Ligin ikinci yarısındaki ve Federasyon Kupası'ndaki maçlarında hükmen 3-0 yenik sayılan takım ligi sonuncu sırada tamamlamasına karşın tanınan özel statü ile ligde bırakılmıştır.

SAMSUN VALİSİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞIM YAPTI

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 20 Ocak 1989'da Samsun spor kafilesinin geçirdiği kazanın 32. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaşanan kazanın futbol tarihinin en acı günlerinden biri olduğunu belirtti.

Kazada can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Dağlı, "Futbol tarihimizin en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989 tarihinde Samsun spor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcularımız Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiği, bazı sporcularımızın ise yaralandığı trafik kazasının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadesinde bulundu.

Yaşanan olayın hafızalarda çıkmayacağına işaret eden Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz futbol tarihinin en acı hadiselerinden birisi olarak tarihe geçen bu kaza sadece şehrimiz ve Samsun spor'a gönül verenlerin değil, tüm spor camiasının ve futbol severlerin hafızalarında yer etmiştir. Kırmızı beyaz renklerine 'siyah' rengin de eklenmesine neden olan bu elim kazanın yıl dönümünde, ülkemizi, Samsun'umuzu ve tüm spor camiasını büyük bir kedere boğan bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Büyük taraftarıyla spor kenti olan şehrimizde bizleri gururlandıran Samsunspor'umuzun kazanmış olduğu her bir başarı göğsümüzü kabartmakta, yeni galibiyetler için umut vermekte, heyecan uyandırmaktadır. Bu düşüncelerle 32 yıl önce yüreğimizi yakan kazayla, hayatlarını kaybeden Samsunsporlu kardeşlerimi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."

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