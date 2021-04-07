2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde namağlup lider olan Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 77'ye yükseltti.

Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde namağlup lider olan Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 77'ye yükseltti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Ahmet Deveci xx, Niyazi Atakan Ataseven xx

Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Mehmet Yılmaz xx (Ümit Kurt dk. 75 x), Ahmet Kesim xx, Burak Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Ferhat Yazgan xx, Hakan Barış xx, Emir Alagöz xx, Zahit Fındık x (Volkan Okumak dk. 27 xx), Sertaç Çam xx, Kemal Rüzgar x (Mehmet Uysal dk. 63 x)

Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu xx, Mustafa Çakır xx, Mehmet Taşçı xx, Muhammet Raşit Yöndem xx, Yunus Emre Gedik xx (Muhammet dk. 78 x), Galip Güzel xx, Cihan Avcu xx, Onur Kolay x (Fevzi dk. 25 xx), Gökdeniz Varol x (Süleyman dk. 46 x), Turgut Doğan Şahin xx (Tarık dk. 78), Can Erdem xx (Cihan dk. 90 ?)

Goller: Mehmet Yılmaz (dk. 10) (Manisa FK), Can Erdem (dk. 65) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Doğan Şahin, Emre, Fevzi, Hakan, Cihan, Tarık, Galip (Şanlıurfaspor) - MANİSA

2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Türker Ertürk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2. Lig: Manisa FK: 1 Şanlıurfaspor: 1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:59:40. #1.16#
title