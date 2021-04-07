2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6
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2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Elazığspor, sahasında Sakaryaspor'a 6-1 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Elazığspor, sahasında Sakaryaspor'a 6-1 mağlup oldu.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Erdem Temel xx, Uğur Erdoğan xx, Muratcan Ilgaz xx

Elazığspor: Ali Karataş x, Ömer Faruk Aydemir x, Cihan Canpolat x (Ahmet Ertuğrul dk. 59 x), Kadir Bekmezci xx, Cihan Aslan x (Selim Enes dk. 46 x), Muhammed İldiz xx, Muhammed Düzgüner xx, İzzet Topatar xx, Hasan Ekici x (Fırat dk. 46 xx), Eren Çinkılınç xx, Yusuf Ensar Poyrazlı x (Fırat Sefa dk. 59 xxx)

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Nuri Fatih Aydin xx (Caner dk. 55 xxx), Muhammet Reis xxx (Oğuzhan dk. 82), Hasan Bilal xxx (Çağrı dk. 55 x), Ali Özgün xxx (Özkan dk. 82), Mehmet Boztepe x (Berk İsmail dk. 65 x), Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Alpay Koçaklı xx, Ümit Yasin Arslan xx

Goller: Fırat Sefa (dk. 62) (Elazığspor), Hasan (dk. 28 ve 40), Ali Özgün (dk. 51 ve 78), Caner (dk. 71), Muhammet Reis (dk. 79) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Muhammed İldiz (Elazığspor) Caner, Ümit Yasin (Sakaryaspor) - ELAZIĞ

2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6
2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6
2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6
2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6
2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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