2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı

Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçip Çin'e vardı.

Devlet Demiryolları, trenin Çin'e ulaştığını sosyal medya hesabından koordinasyonları paylaşarak duyurdu. Trenin toplam kat ettiği mesafenin ise 6593 km olduğu belirtildi.

2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇTİ

Tren, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek izledi. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri oldu. Türkiye'nin ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı