2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı

16.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:19
2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı

Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçip Çin'e vardı.

Devlet Demiryolları, trenin Çin'e ulaştığını sosyal medya hesabından koordinasyonları paylaşarak duyurdu. Trenin toplam kat ettiği mesafenin ise 6593 km olduğu belirtildi.

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı

2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇTİ

Tren, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek izledi. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri oldu. Türkiye'nin ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:32:10. #1.14#
title