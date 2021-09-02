2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
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2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı

2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

SAMSUN'da 2 kişinin, koruma olarak çalışan Yaşar Mertoğlu (29) tarafından öldürüldüğü eğlence merkezi, yeniden açılışına 1 gün kala çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

SAMSUN'da 2 kişinin, koruma olarak çalışan Yaşar Mertoğlu (29) tarafından öldürüldüğü eğlence merkezi, yeniden açılışına 1 gün kala çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Olay, 27 Temmuz günü Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28), husumetli oldukları öne sürülen Yaşar Mertoğlu'nun çalıştığı eğlence mekanına geldi. Kapıdaki görevliyi darbeden Aydenk ve Karakurt, içeri girip eğlence mekanının koruması Yaşar Mertoğlu'na saldırdı. Yaşar Mertoğlu, bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Aydenk ve Karakurt yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yaşar Mertoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARIN AÇILIACAKTIOlayın ardından kapatılan ve yarın yeniden açılışı yapılacağı duyurulan eğlence merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında eğlence mekanı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.


2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı
2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanı yeniden açılış öncesi yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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