2. Buca Teknolojik Uyku Festivali

Cep telefonu, tablet gibi dijital cihazların alınmadığı Buca Teknolojik Uyku Festivali'nin ikincisi 15-17 Eylül tarihlerinde Kaynaklar'daki ormanlık alanda yapılacak.



Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İzmir'deki özel bir radyo istasyonunun işbirliğinde düzenlenen festivale katılmak üzere Türkiye çapında 35 ilden 3 bin 516 kişi başvuruda bulundu.



Buca Belediyesi Meclis salonunda İzmir 12. Noteri huzurunda yapılan çekilişte 400 kişilik katılımcı listesi belirlendi.



Cuma günü akşam üstü Kaynaklar'daki kamp alanında başlayacak festivalde katılımcıların tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak.



Pazar günü sona erecek festival boyunca katılımcılar, kitap köşesi ve spor aktivitelerinden yararlanabilecek, kamp oyunlarına katılabilecek.