2. ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?

Pandemi sebebiyle online devam okullar, normalleşme süreci ile birlikte okullar açıldı. Peki, 2. ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?

Pandemi sebebiyle online devam okullar, normalleşme süreci ile birlikte okullar açıldı. Peki, 2. ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?

2 ARA TATİL NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Buna göre nisan ayında bir ara tatil olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.