1995 Şampiyonlar Ligi Finali: Ajax vs Milan
1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 24 Mayıs 1995'te AFC Ajax ile AC Milan arasında Viyana'da oynandı. 85. dakikada 18 yaşındaki Patrick Kluviert’in attığı golle kilit çözüldü ve kupa Hollanda temsilcisine gitti.
29.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:07
1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 24 Mayıs 1995'te AFC Ajax ile AC Milan arasında Viyana'da oynandı. 85. dakikada 18 yaşındaki Patrick Kluviert'in attığı golle kilit çözüldü ve kupa Hollanda temsilcisine gitti.
Kaynak: Dugout