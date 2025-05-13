BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA 19 Mayıs çalışma saatleri konusunda vatandaşlara uyarılar yapılırken, alışverişe çıkmadan önce şube bazlı kontrol yapılması öneriliyor. "19 Mayıs marketler açık mı?" sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 19 Mayıs çalışma saatleri!

19 MAYIS MARKETLERT AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki zincir marketler genellikle hizmet vermeye devam etmektedir.

19 MAYIS BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü sabah 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'e kadar hizmet vermeye devam edecek. Ancak AVM içindeki bazı şubelerde bu saatler değişebilir. BİM'in resmi tatillerde kapalı olmadığı bilindiğinden, temel ihtiyaç alışverişi için rahatlıkla tercih edilebilir.

19 MAYIS A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları da 19 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Yerel yönetmeliklere göre bazı il ve ilçelerde A101 şubeleri 10.00'da açılabilir, bu nedenle alışverişe çıkmadan önce en yakın A101 şubesinin saat bilgisi kontrol edilmelidir.

19 MAYIS ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler, 19 Mayıs günü de hizmet vermeye devam edecek. ŞOK'un çalışma saatleri genel olarak 09.00 ile 21.00 arasındadır. Tüm Türkiye genelinde şubelerin büyük bir bölümü açık olacak.

19 MAYIS MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 19 Mayıs 2025'te sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar açık kalacak. Migros Jet gibi küçük şubeler ve AVM içi Migros'lar ise bulunduğu lokasyona göre 22.00'ye kadar hizmet verebilir. Ayrıca, Migros Sanal Market ve Migros Hemen gibi online hizmetler de aktif olacak.

19 MAYIS CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

CarrefourSA mağazalarının büyük çoğunluğu 19 Mayıs'ta 10.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. AVM dışı CarrefourSA şubelerinde ise 09.00 – 21.00 arasında açık olanlar da bulunuyor. Güncel bilgi için CarrefourSA müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek önerilir.