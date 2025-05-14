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19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?

19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?
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19 Mayıs bankalar açık mı? sorusu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı? İşte detaylar...

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs 2025 bankalar açık mı? Resmi tatillerde bankaların açık olup olmayacağı, işlem saatleri ve EFT/havale durumu gibi detaylar da araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs 2025'te bankalar çalışıyor mu?

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda, tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak ve şube hizmeti verilmeyecektir.

19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?

19 MAYIS'TA EFT/HAVALE YAPILIR MI?

19 Mayıs'ta yapılan EFT işlemleri, resmi tatil nedeniyle aynı gün işleme alınmaz. Bu tür transferler, bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü bankacılık sistemine geçer. Ancak havale işlemleri, aynı banka içerisinde gerçekleştiği için 19 Mayıs'ta da anında tamamlanabilir.

19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?

19 MAYIS'TA BANKALAR KAPALI MI?

Tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak ve şube hizmeti verilmeyecektir.
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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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