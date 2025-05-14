19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs 2025 bankalar açık mı? Resmi tatillerde bankaların açık olup olmayacağı, işlem saatleri ve EFT/havale durumu gibi detaylar da araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs 2025'te bankalar çalışıyor mu?

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda, tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak ve şube hizmeti verilmeyecektir.

19 MAYIS'TA EFT/HAVALE YAPILIR MI?

19 Mayıs'ta yapılan EFT işlemleri, resmi tatil nedeniyle aynı gün işleme alınmaz. Bu tür transferler, bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü bankacılık sistemine geçer. Ancak havale işlemleri, aynı banka içerisinde gerçekleştiği için 19 Mayıs'ta da anında tamamlanabilir.

19 MAYIS'TA BANKALAR KAPALI MI?

Tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak ve şube hizmeti verilmeyecektir.

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