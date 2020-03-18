18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Nusaybin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nusaybin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı Atatürk Büstüne çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaynak: AA