18 Mart Gönen'de kutlandı
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18 Mart Gönen'de kutlandı

18.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:03
18 Mart Gönen'de kutlandı

Gönen'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Gönen'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kaymakam Arslan Yurt, Gönen Garnizon Komutanlığı temsilcisi olarak Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığından Hv. Plt. Alb. Ahmet Çandır, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri ile gazilerimizin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasından sonra Hava Mühendis Yzb. Özge Baltacı'nın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören sona erdi. Daha sonra Gönen Şehitliğinde gerçekleştirilen törende şehitlerimizin ruhuna atfen Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü nedeniyle Şehitlik Özel Defterini imzalayan Kaymakam Arslan Yurt günün anlam ve önemini belirten sözlerini deftere yazdı. Daha sonra Kaymakam Arslan Yurt ve protokol üyeleri, Fındıklı Mahallesinde bulunan Çanakkale Şehitliğini ziyaret ederek burada gerçekleştirilen törene katılarak, şehit kabirlerine karanfil bıraktılar. - BALIKESİR

18 Mart Gönen'de kutlandı
18 Mart Gönen'de kutlandı
18 Mart Gönen'de kutlandı
18 Mart Gönen'de kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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