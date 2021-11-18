18 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı
18 Kasım 2021 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:35 Haberler
00:40 Paris Maratonu
01:15 Amsterdam Maratonu
02:00 Kayakla Atlama
03:30 Pist Bisikleti Dünya Şamp.
05:00 Touring Car Racing
06:00 Touring Car Racing
07:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
08:00 Bisiklet: Flanders
10:00 ERC All Access
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:30 Bisiklet Avrupa Şampiyonası
14:30 Bisiklet: Flanders
15:30 Golftv Weekly
16:00 Kayakla Atlama
17:00 Kayakla Atlama
18:00 Kayakla Atlama
19:00 Kayakla Atlama
20:00 Bisiklet: Paris Roubaix
20:45 Bisiklet: Tour Of Drenthe
21:30 Haberler
21:35 En İyiler: Roland Garros
22:35 En İyiler: Amerikan Açık
23:35 Tenis: Laver Cup
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri