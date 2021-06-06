18 hazirandan sonra uzaktan eğitim var mı? Telafi eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
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18 hazirandan sonra uzaktan eğitim var mı? Telafi eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

18 hazirandan sonra uzaktan eğitim var mı? Telafi eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre uzaktan eğitim gören öğrencilerin 2020-2021 yılı eğitim dönemi karnelerini alacakları tarih belli oldu. Bunun ardından "18 hazirandan sonra uzaktan eğitim var mı? Telafi eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorularının yanıtları merak edildi.

18 hazirandan sonra uzaktan eğitim var mı? Telafi eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları merak edildi. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortama geçilen alanlardan biri de eğitim oldu. Uzun süreden bu yana EBA üzerinden derslerine devam eden öğrenciler, bugün gelen açıklamaların ardından rahat bir nefes aldı.

18 HAZİRAN'DAN SONRA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

Okullarına uzak kalan öğrenciler, bu dönemin karnelerini ne zaman alacaklarını merak ediyordu. Son gelişmelere göre öğrencilerin haziran aynı içerisinde karne sevinci yaşayabileceği öğrenildi. Türkiye genelinde eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar ise okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecekler.

TELAFİ PROGRAMININ DETAYLARI AÇIKLANACAK

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını bugün açıklaması bekleniyor.

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