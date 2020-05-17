17 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
17 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 İtalya Kupası Özetler
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Andorra - Türkiye
01:10 Juventus - Roma
01:20 Napoli - Lazio
01:30 Leicester City - Liverpool
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Fransa - Belçika
03:10 Takvim Yaprakları
03:15 Trabzonspor - Antalyaspor
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Galatasaray - Kayserispor
05:00 Bulgaristan - İtalya
06:40 Spor Kitaplığı
06:43 İstiklal Marşı
06:45 Liverpool - Manchester City
07:00 Leicester City - Liverpool
08:25 Hava Durumu
08:30 Salto
08:45 Spor ve Sağlık
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Fransa - Portekiz
09:30 Fransa - İtalya
11:40 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:55 Kamu Spotu Evde Spor
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Liverpool - Manchester United
15:40 La Liga Goller
15:45 İtalya Kupası Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Trabzonspor - Antalyaspor
16:00 Fenerbahçe - Manisaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
19:00 Bundesliga
19:45 İtalya Kupası Özetler
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Galatasaray - Kayserispor
21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
22:55 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Fransa - Portekiz
23:00 Fransa - İtalya
Kaynak: InterSinema.com