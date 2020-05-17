17 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 17 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 İtalya Kupası Özetler 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 Andorra - Türkiye 01:10 Juventus - Roma 01:20 Napoli - Lazio 01:30 Leicester City - Liverpool 02:40 2018 Dünya Kupası Özetler 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Fransa - Belçika 03:10 Takvim Yaprakları 03:15 Trabzonspor - Antalyaspor 04:40 Almanya Bundesliga Özetler 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Galatasaray - Kayserispor 05:00 Bulgaristan - İtalya 06:40 Spor Kitaplığı 06:43 İstiklal Marşı 06:45 Liverpool - Manchester City 07:00 Leicester City - Liverpool 08:25 Hava Durumu 08:30 Salto 08:45 Spor ve Sağlık 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Fransa - Portekiz 09:30 Fransa - İtalya 11:40 La Liga Goller 12:00 Ustalara Saygı 12:55 Kamu Spotu Evde Spor 12:55 Kamu Spotu İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Liverpool - Manchester United 15:40 La Liga Goller 15:45 İtalya Kupası Özetler 15:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Trabzonspor - Antalyaspor 16:00 Fenerbahçe - Manisaspor 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 18:00 Spor Bülteni 18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 19:00 Bundesliga 19:45 İtalya Kupası Özetler 19:55 Kamu Spotu Evde Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Galatasaray - Kayserispor 21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 22:55 Kamu Spotu Evde Spor 23:00 Fransa - Portekiz 23:00 Fransa - İtalya Kaynak: InterSinema.com