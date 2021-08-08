17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması finalistleri belli oldu
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17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması finalistleri belli oldu

17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması finalistleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021'in finale kalan projeleri belli oldu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021'in finale kalan projeleri belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın katkısı ve Reed Tüyap'ın iş birliğinde düzenlenen yarışmada finalistler belirlendi.

Türkiye'de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 18 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletı·şı·m Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri'nden öğrenciler 92 projeyle başvuru yaptı.

Çevrim içi gerçekleştirilen ve 11 jüri üyesinin yer aldığı seçici kurul toplantısı sonrası 18 proje finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmada ilk üç sırayı alan projelerin, mansiyon ve sertifika ödülleri 20 Ekim'de Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın açılışında açıklanacak.

Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada, mansiyon alan üç öğrenci ise 1.500 TL almaya hak kazanacak.

Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

"Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyoruz"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yarışmada başarıya ulaşan öğrencilerin WorldStar Student ve AsiaStar gibi alanında dünyaca ünlü yarışmalara katılma şansı elde edeceğini ve uluslararası arenada boy gösterebileceğini bildirdi.

Geçen yıl 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 16 öğrenci projesinin, WorldStar Student yarışmasında 19 ödül kazandığını kaydeden Sarıbekir, "Bu yıl da aynı başaranın devamının geleceğinden eminiz. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve onlara sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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