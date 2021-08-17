17 AĞUSTOS DEPREMİ'NİN 22. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE ANILIYOR

Türkiye tarihinin en büyük depremi olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıldönümü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Türkiye tarihinin en büyük depremi olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıldönümü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Ağustos 1999 Depremini anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava sinema gösterimleri Marmara Ereğlisi İlçesi ile başladı.

'San Andreas Fayı' adlı sinema gösterimi etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Açık havada gerçekleştirilen sinema gösterimi etkinliğinin yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi deprem simülasyon tırı ile de deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi.

17 Ağustos Depremini hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bilimsel araştırmalar, aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Dileğimiz güzel Tekirdağımızda ve ülkemizin başka yerlerinde, başta deprem olmak üzere doğal afetlerin yaşanmamasıdır. Ancak yaşanabilecek her türlü afete hazırlıklı olmak durumundayız. Unutulmamalıdır ki deprem değil bilinçsizlik ve tedbirsizlik öldürür. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımız bünyesinde önemli çalışmalara imza attık. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 17 Ağustos depremini unutturmamak ve afet farkındalığı oluşturmak adına ilçelerimizde çeşitli anma etkinlikleri düzenliyoruz. Aynı acıların yaşanmaması ümidiyle, milletçe en kara gecelerimizden birini yaşadığımız, derin bir şekilde sarsıldığımız ve acı kayıplar verdiğimiz 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümünde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.

17 Ağustos Depremi anma etkinlikleri kapsamında organize edilen ve 'San Adreas Fayı' adlı filmin gösterileceği açık hava sinema etkinlikleri Marmara Ereğlisi ilçesinin ardından 17 Ağustos'ta Sülemanpaşa'da (Sahil anfi Tiyatro - Saat 21: 00), 18 Ağustos'ta Çerkezköy'de (Kent Park - saat 21: 00), 19 Ağustos'ta Çorlu'da (Nazım Hikmet Ran Parkı - Saat 21: 00) ve 20 Ağustos'ta Şarköy'de (Cumhuriyet Meydanı - saat 21: 00) gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre