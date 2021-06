15 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik'ten duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum

15 yıldır ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Sosyal medya hesabından sette çekilen videoları paylaşan oyuncu, "Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziye veda etti.

"BAZI BORÇLAR ÖDENMEZ O YÜZDEN AİLEMSİNİZ"

Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e haya veren Onur Bay Arka Sokaklar'a veda etti. Instagram'da 360 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, sette çekilen videoları paylaşarak şu notu ekledi: "Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- 'yaşar' olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakkettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi."

"ALLAH HEPİMİZİN YOLUNU, BAHTINI AÇIK ETSİN"

"En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çokta biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o "can" da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum. Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde… Öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."