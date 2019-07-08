15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatiller takvimi 2019

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında meydana gelen darbe girişimi sonrasında kabul edildi. Darbe girişimine karşı direniş gösteren, hayatını kaybeden, yaralanan kahramanları onurlandırmak için her yıl kutlanmaktadır. Resmi tatil olarak kabul ve bu sene üçüncü defa kutlayacağımız 15 Temmuz, pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 21:00 sularında bir askeri darbe girişimi başladı.15 Temmuz darbe teşebbüsü Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı olarak başlatıldı. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Atatürk Havalimanı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü zapt edildi. Ankara'da ise devletin Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi gibi stratejik kurumlarına bombalı saldırılar düzenlendi. Her iki şehirde de darbeciler kaçırdıkları F-16'larla alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan millete, iradesine sahip çıkmak için sokaklarda darbeye direnme çağrısında bulundu ve halk darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıktı. Darbeciler, silahsız bir şekilde sokağa çıkan halka ateş açtı. İstanbul ve Ankara'daki darbe karşıtı protesto ve direniş eylemlerinde 250 sivil hayatını kaybetti. 1537 kişi yaralandı. 24 Darbeci ölü, 50 Darbeci yaralı ele geçirildi.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı