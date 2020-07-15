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15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu nefesleri kesti

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu nefesleri kesti.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu nefesleri kesti
15.07.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:21

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu nefesleri kesti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 81 ilde aynı anda başlatılan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu Atatürk Stadyumunda gerçekleştirildi. Yarışma öncesinde dev Türk Bayrağı açan krosçular, şehitlerimizi ve gazilerimizi andılar.

15 kız, 15 erkek sporcunun 1000 metre yarıştığı mücadele oldukça çekişmeli geçti. Yarışmaya katılan veteranlar, genç sporcularla kıyasıya mücadele verdi.

Anma koşusunun sonunda derece elde eden ve katılım sağlayan tüm sporculara madalya takdim edildi. Sporculara madalyaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atletizm İl Temsilci Sibel Yılmaz ve antrenörler takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, hain darbe girişiminin 4 yılında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma koşusuna katılan tüm sporcuları, performanslarıyla dikkat çeken veteranları tebrik etti.

Atletizmde yüzlerce sporcu yetiştiren eğitimci Lütfü Yılmaz 49 yaşında olmasına rağmen ilk 7 arasına girerken, 48 yaşındaki antrenör Arif Kara'da yarışmayı iyi bir dereceyle tamamladı. Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Koşusunda gençlere örnek olmak için yarışan Yılmaz ve Kara, sağlıklı yaşam için gençleri spor yapmaya davet ettiler. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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