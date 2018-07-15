Beyşehir ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler çerçevesinde ilçe protokolü, Türkiye Muharip ve Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulleri, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneğinin Beyşehir'deki temsilciliklerini ziyaret etti.

Etkinlikler dolayısıyla Eşrefoğlu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunurken, Merkez Çarşı Camisi'nde tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, hatim duası yapıldı.

Camideki mevlit programına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı sonrasında cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.