15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Limak Şirketler Grubu, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra, uluslararası alandaki sosyal yatırımlarına ve spordaki desteğine devam ediyor.

Limak Şirketler Grubu, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra, uluslararası alandaki sosyal yatırımlarına ve spordaki desteğine devam ediyor. Yıllardır çeşitli golf turnuvalarına katkı sağlayan Limak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası'nın da destekçisi oldu. 

İstanbul Kemer Country Club'da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 108 kişi katıldı. 13 Temmuz Junior - Minik Oyuncular ile başlayan turnuva, 15 Temmuz'da yetişkin oyuncuların katılımıyla son buldu.

ANLAMLI TURNUVADA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 6 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören anlamlı turnuvada dereceye giren golfçülere ödülleri verildi. Darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank'ın ablası, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kardeşi Ayşe Varank Aslantürk, kazananlara ödüllerini takdim etti.

Demokrasi ve milli birlik golf turnuvasında kazananlar şu şekilde: Men's Cat A Winner – Baha TelliMen's Cat B Winner  - Mahmut Köylü,Men's Cat C Winner – Hyun Young ParkLadies Cat B Winner – Şebnem SezginLadies Cat A Winner –Nursel ÇökelekLongest Drive Ladies – Beyhan Goldman BenardeteLongest Drive Men's – Cengiz ŞahinLadies Nearest To The Pin – Joelle BenjenkMen's Nearest To The Pin – Ali Osman HacısüleymanoğluJunior 18 Holes Erkekler – Tunç AslanJunior 18 Holes Kızlar – Merve ÜçerlerJunior 9 Holes Erkekler – Emin ZülfikariJunior 9 Holes Kızlar – Ada Narin

Men's Gross – Mehmet Kazan


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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