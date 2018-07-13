15 Temmuz'da Belediye Otobüsleri Ücretsiz

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi otobüsleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz'da ücretsiz olarak hizmet verecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ikinci yıl dönümünde, şehit olanlar için Batman Valiliğince anma programı gerçekleştirilecek.

Anma programı, Batman Valiliği Adalet Caddesi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alana vatandaşların ücretsiz olarak taşınacağını söyledi.

Belediye otobüslerinin gün boyu ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde olduğu gibi Batman'da da '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri düzenlenecek. Belediye olarak tüm otobüslerimizin vatandaşları ücretsiz olarak tören alanına götürmesi için karar aldık. 15 Temmuz günü saat 15.00'da başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma uygulamamız, 16 Temmuz sabahı program bitene kadar devam edecek."