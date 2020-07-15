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15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti

15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günün yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında peşrev çekme yarışması düzenlendi.

15.07.2020 03:02 | Son Güncelleme: 15.07.2020 03:26

15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günün yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında peşrev çekme yarışması düzenlendi. 4 kategoride düzenlenen yarışmada pehlivanlar hünerlerini sergiledi.

Kahramanmaraş Valiliği, büyükşehir belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi gençlik ve spor müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen peşrev çekme yarışması, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu sponsorluğunda Batıpark Spor Tesisinde düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlanılan etkinlik, Kur'an tilavetiyle devam etti.

Etkinliğe, 15 Temmuz gazisi İsmet Eker ile birlikte milli güreşçilerden İsmail ve Turan Balaban kardeşler ile Kahramanmaraşlı pehlivanlar katıldı.

Açılış konuşmasında kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "15 Temmuz'un Ayasofya'nın açılışına giden yolun adıdır" dedi.

Vatan için canını feda eden şehitlere rahmet dileyen Başkan Güngör, "15 Temmuz büyük bir ihanetin ve Kahramanlığın adıdır. Çıplak göğüslerin tanklara dur denildiği gündür. Liderinin çağrısıyla tek vücut olup vurulmak istenen zincirin kırıldığı gündür 15 Temmuz. Türkiye 4 yıl önce bizim vergilerimizle aldığımız silahlarımızı vatandaşlarımızın üstüne sürerek bir terör hareketinin adıdır. Liderinin etrafında kenetlenmiş bu millet geçmişte olduğu gibi bu ihaneti de def etmiştir. Bütün şehitlerimizin ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Peşrev çekme yarışmasının sponsoru Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, "15 Temmuz Türk demokrasi tarihine kazınacak kararlılık ve direnişin adıdır. Vatandaşlarımız o gece kararlılıkla canı pahasına sokaklara dökülmüştür. 15 Temmuz'da 2 bin 200 gazimiz ile birlikte aramızda bulunan İsmet Eker kardeşimize minnet duyuyoruz. O gece Türkiye gibi Kahramanmaraş'ta dimdik ayaktaydı. Bizler, meydanlarda oldukça bu satılmışlar kendilerine yer bulamayacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından pehlivanlar peşrev çekerek hünerlerini sergiledi. Hakemlerin oylamaları sonucunda minik Bir pehlivanlarda Osman Tosun, orta pehlivanlarda Yavuz Selim Kaplan, Baş altı pehlivanlarda Mehmet Yüce, baş pehlivanlarda ise Halil Hopur birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara protokol tarafından kupa ve madalyaları teslim edildi.

15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti

Kaynak: İHA

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