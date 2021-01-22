15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında online gerçekleştirilen 2020-2021 1. dönem bugün sona erdi. Ara tatil ile birleştirilen ve toplam 21 gün yapılacak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak. Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?

15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Toplam 21 gün yapılacak yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. 2020-2021 2. dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İşte Bakan Selçuk'un konu ile ilgili açıklamaları:

Salgının Türkiye'de mesleki eğitimin gerçek kabiliyetinin çok net bir şekilde görülebilmesine imkan sağladığını belirten Selçuk, meslek liselerinin Ar-Ge merkezleriyle ilişkilendirilip altyapısı güçlü olan yerlerde önemli çalışmaların yapıldığını anlattı. Selçuk, salgın sürecinin ilk günlerinde bir meslek lisesinin çok kısa sürede dijital solunum cihazı tasarlayıp ürettiğini hatırlattı. Selçuk, "Salgının başladığı, dünyada maske tedarikinde büyük sıkıntıların yaşandığı günlerde meslek liselerinde 130 milyon, halk eğitimi merkezlerinde ise 164 milyon tek kullanımlık maske olmak üzere 294 milyon maske üretildi." diye konuştu.

Selçuk, tek kullanımlık tulum, önlük, siperlik, dezenfektan, kolonya ve daha pek çok hijyen ürününün üretiminin yapıldığını ifade ederek, "Bunların milyonlarca litresi yani sadece yüzey dezenfektanı 8,5 milyon litre. 1,3 milyon siperlik üretildi. Bunların hepsi dağıtıldı." bilgisini paylaştı.

"OKULLARIN KAPATILMASI KARARINI RİSKİ DAHA İYİ YÖNETEBİLMEK İÇİN VERDİK"

Yüz yüze eğitime kademeli geçişin, ara tatilin sona ereceği 15 Şubat'ta nasıl başlayacağı konusundaki soru üzerine Selçuk, bunun bir kısmının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun uygulama takvimiyle, bir kısmının da Milli Eğitim Bakanlığının alması gereken tedbirlerle ilgili olduğunu aktardı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı açısından bakıldığında toplumu, aileleri ve çocukları araştırma temelli izleme yapıldığının rahatlıkla söylenebileceğini belirterek, şöyle devam etti:



"Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi haline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız."

Bu anlamda literatüre ve uygulamalara bakıldığında küçük yaşların riskinin daha az olduğunun görüldüğüne işaret eden Selçuk, "Okul, tümüyle kontrollü bir ortam. Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da izliyoruz." ifadelerini kullandı.

8. VE 12. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.

İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek.

Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.

Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.

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