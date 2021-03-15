15 Mart 2021 Star Yayın Akışı
15 Mart 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Seni Çok Bekledim
03:15 Tehlikeli Teslimat
03:15 Kuralsız
04:45 Türk Müziği
05:15 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Afacan Beşler 3
07:00 Mesut Yar ile Bugün
08:00 Afacan Beşler 4
08:00 Ayı Paddington 2
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Ayı Paddington 2
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
Kaynak: InterSinema.com