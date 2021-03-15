15 Mart 2021 Star Yayın Akışı
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15 Mart 2021 Star Yayın Akışı

15.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 06:49
15 Mart 2021 Star Yayın Akışı

15 Mart 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Seni Çok Bekledim

03:15 Tehlikeli Teslimat

03:15 Kuralsız

04:45 Türk Müziği

05:15 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Afacan Beşler 3

07:00 Mesut Yar ile Bugün

08:00 Afacan Beşler 4

08:00 Ayı Paddington 2

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Ayı Paddington 2

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Akrep

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

Kaynak: InterSinema.com

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