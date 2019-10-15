15 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

15.10.2019 06:49

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:45 Aşk Ağlatır

01:15 Aşk Ağlatır

03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:30 Yeni Gelin

06:15 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Damat Bayıldı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Kolpaçino: Bomba

21:45 Sihirbazlar Çetesi

23:45 Kolpaçino: Bomba

Kaynak: InterSinema.com