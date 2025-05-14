14 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları kaç TL? Euro düştü mü, dolar ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 14 Mayıs 2025 Çarşamba itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:38 itibariyla yüzde -0,06 azalarak 38,7678'den işlem görüyor.

Bugün dolar ve euro fiyatları kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,51 artışla 43,6105'den işlem görüyor.

Euro düştü mü, dolar ne kadar oldu

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,26 değer kazanarak 51,8097'den satılıyor.