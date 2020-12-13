13 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı
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13 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı

13.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 06:45
13 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı

13 Aralık 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

00:20 Mutlu Aile Defteri

02:30 Kırgın Çiçekler

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Sevimli Yunus

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:00 Hercai

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

15:50 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Maria ile Mustafa

Kaynak: InterSinema.com

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