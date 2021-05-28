12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te başladı

12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te başladı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, açık su yüzme yarışlarına yaklaşık 900 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, açık su yüzme yarışlarına yaklaşık 900 sporcu katıldı.

Muğla Valiliği ile Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen yarışlarda 9 ile 81 yaş aralığında 900'e yakın kadın ve erkek yüzücü mücadele etti.

İçmeler Plajı'nda başlayarak körfezde gerçekleşen yarışlarda, Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası (3 bin 8 metre) 91, Martı Hotels Açık Su Yüzme Şampiyonası (6 bin metre) 179, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası (1000 metre) 240, Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası (2 bin 8 metre) yarışında 266 sporcu kulaç attı.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine, salgın dolayısıyla verilen bir yıllık aranın ardından herkesin denizi özlediğini söyledi.

Yüzücülerin ilk yarış startıyla birlikte coşkulu bir performans ortaya koyduğunu belirten Demirel, "Sonuçları merak ediyoruz. Salgın dönemine rağmen iyi hazırlanmışlar ve bunu da sonucu yansıtacaklar. Bu yılın özelliği bu şampiyona da Marmaris ilk etabımız. Ekimde Göcek ve Bodrum etabıyla birlikte Yılın Turkuaz Serisi Yüzme Şampiyonları ortaya çıkacak. Bu da bir ilk olacak. Dikkatli ve mesafeli start uygulaması da yaptık. Bugün mutluyuz sporcularımız da mutlu." diye konuştu.

Şampiyona 117 yüzücünün kayıt yaptırdığı, 500 metrelik Işık Yolcuğu Gece Yüzme yarışıyla sona erecek. Yarış sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları ödül töreniyle verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin İlker Kaleli Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Merih Demiral Abdullah Avcı Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:03:41. #1.15#

title