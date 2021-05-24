12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te yapılacak
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12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te yapılacak

12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te yapılacak
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

12. Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası, 28 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak.

12. Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası, 28 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak.

Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenecek organizasyonun koordinasyon kurulu toplantısı, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, toplantıda şampiyona hakkında bilgi verdi.

Şampiyona tarihi boyunca Muğla'nın spor turizminin yanı sıra tanıtımına da destek olduklarını belirten Demirel, bu yılki şampiyonada 800 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.

Yüzme sporunda hayata geçirilen projelerin meyvesinin alındığını ifade eden Demirel, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonumuzun destek ve özverili çalışmalarıyla bu yıl Tokyo Olimpiyatları'na yüzme branşında tarihimizde en yüksek sporcu sayısıyla katılacağız. Bu da Türk sporu ve yüzme sporu adına çok olumlu bir gelişme olacak. Sporcularımızı finallerde görmek bizi mutlu edecek." diye konuştu.

Selçuk Demirel, salgından dolayı geçen yıl gerçekleştiremedikleri şampiyonayı bu yıl tedbirler kapsamında bir günlük yarışlarla tamamlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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