12 ülkede tapu temsilcilikleri açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.