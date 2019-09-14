12 Eylül darbesinin 39. yılı

14.09.2019 20:52

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, ülkenin birlik ve beraberliği ile bağımsızlığı için dayanışma duygusunun yaşatılması gerektiğini belirterek, "Zaman, mekan ve dünya değişiyor ama dayanışma ruhu değişmemeli. O ruhu yeniden bulana kadar hep beraber mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum." dedi.

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN) ile Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneğince, 12 Eylül Askeri Darbesinin 39. yılı dolayısıyla panel düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesinde, "3. Geleneksel Türk Milliyetçileri 12 Eylül Buluşmaları" kapsamında düzenlenen panele, BBP Yüksek İstişare Kurulu eski Başkanı Hakkı Öznur, MHP eski Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sami Bal da konuşmacı olarak katıldı. Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, panelin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı için mücadele ederken hayatını kaybeden ve darbe sürecinde idam edilen tüm ülküdaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Mamak Cezaevi'nde birçok işkenceye şahit olduğunu belirten Çayır, "17 yaşında bir Bekir Bağ vardı. Önceden adını bilmiyordum. Falakaya yatırılmış bir insanın sesi geliyordu. Sabaha kadar sesler geldi. Sabah 9-10 gibi kapılar açılarak çarşaflar toplandı. 'Neden toplanıyor' dedik, 'Çocuğun biri kendini asmış' dediler. Halbuki döverek Bekir Bağ'ı öldürdüler." diye konuştu.

12 Eylül döneminde beraber hareket edenler arasında ülkenin bağımsızlığı için büyük bir dayanışma ve ortak hareket etme duygusu olduğunu anlatan Çayır, bu duygunun yaşatılması gerektiğini vurguladı. Çayır, o döneme ilişkin anılarını anlatırken, şunları kaydetti:

"Hiç tanımadığımız biri şehit olduğunda biz burada kendimizi yer bitirirdik. Kendi içimiz yanar ve onun intikamını almak ve onun acısını azaltmak için çaba sarfederdik. O zaman öyle bir ruh vardı ve işte şimdi o ruha ihtiyacımız var. Zaman, mekan, dünya değişiyor ama dayanışma ruhu değişmemeli. O ruhu yeniden bulana kadar hep beraber mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum."

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İsmail Yıldız ise gelecek yıllarda da programlara devam edeceklerini belirterek, 12 Eylül'ün Türk milliyetçileri için bir milat olduğunu söyledi.

Bu arada sanatçı Selçuk Küpçük ve Muhammet Akif Kalaycı da panel öncesinde mini bir konser verdi.

Kaynak: AA