12 Ekim 2019 Ntv Yayın Akışı

12.10.2019 06:49

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

00:50 Hava Durumu

00:55 Paranın Nabzı

01:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

01:55 Hava Durumu

02:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

02:55 Hava Durumu

03:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

03:55 Hava Durumu

04:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

04:55 Hava Durumu

05:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

05:55 Hava Durumu

06:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

06:55 Hava Durumu

07:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

07:45 Laf Aramızda

07:50 Hava Durumu

07:55 Piyasa Ekranı

08:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

08:45 Spor

08:54 Piyasa Ekranı

08:54 Hava Durumu

09:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

09:40 NTV Ekonomi Geri Sayım

09:55 Hava Durumu

10:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

10:45 Spor

10:55 Paranın Nabzı

10:55 Hava Durumu

11:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

11:40 Spor

11:50 Laf Aramızda

11:55 Piyasa Ekranı

12:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

12:40 NTV Ekonomi Piyasa Ekranı

12:45 Spor

12:55 Paranın Nabzı

12:55 Hava Durumu

13:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

13:50 G.Abur Hava Durumu

13:50 Laf Aramızda

13:55 Piyasa Ekranı

13:55 Hava Durumu

14:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

14:40 Finans Kafe

14:55 Paranın Nabzı

14:55 Hava Durumu

15:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

15:40 Spor

15:50 Hava Durumu

15:50 Laf Aramızda

15:55 Paranın Nabzı

16:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

16:40 Spor

16:50 Hava Durumu

16:55 Paranın Nabzı

17:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

17:45 Spor

17:49 Hava Durumu

17:55 Paranın Nabzı

18:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

18:35 Spor

18:45 Laf Aramızda

18:50 Hava Durumu

18:55 Piyasa Ekranı

19:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

19:40 Spor

19:50 G.Abur Hava Durumu

19:55 Piyasa Ekranı

19:55 Hava Durumu

20:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

20:50 Hava Durumu

20:55 Piyasa Ekranı

21:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

22:55 Hava Durumu

23:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın

23:50 G.Abur Hava Durumu

23:55 Paranın Nabzı

23:55 Hava Durumu

Kaynak: InterSinema.com