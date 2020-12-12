12 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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12 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

12.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 06:47
12 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

12 Aralık 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:30 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Avrupa'dan Futbol

02:00 Stadyum

02:00 Aktüel Futbol

03:25 Süper Lig Özetler

03:25 Başlama Vuruşu

04:00 Almanya Bundesliga Özetler

04:00 Futbol Aklı

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:50 Takvim Yaprakları

04:55 Futbol Anadolu

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Stuttgart - Bayern Münih

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 Bundesliga

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Goller

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Teknik Analiz

09:40 Almanya Bundesliga Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

11:30 Spor Bülteni

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 TFF 1. Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:00 Yüz Yüze Futbol

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor

13:25 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Gündem Futbol

14:00 Hedef Süper Lig

15:30 TBMM-TV

15:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor

16:00 Spor Stüdyosu

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Spor Merkezi

18:55 Altay - Ankaraspor

18:55 Bursaspor - Yılport Samsunspor

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

21:00 Futbol Aklı

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 Aktüel Futbol

23:05 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com

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