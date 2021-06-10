12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. Yılında yapılacak programlar, düzenlenen toplantıyla basın mensuplarımıza duyuruldu.
Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. Yılında yapılacak programlar, düzenlenen toplantıyla basın mensuplarımıza duyuruldu. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı öncülüğünde Belediye Kültür Merkezi'nde düzelenen toplantıda, festival süresince yapılacak olan programlar tanıtıldı.
Kaynak: Habermetre