118. New York Uluslararası Otomobil Fuarı Başlıyor

Otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan ve bu yıl 118'incisi düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı cuma günü başlayacak.

Manhattan bölgesinin batısındaki Javits Center'da 30 Mart-8 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarın kapıları bugün basın mensuplarına açıldı.

Dünyaca ünlü yaklaşık 30 otomotiv firmasının 60'tan fazla yeni modelinin tanıtılacağı fuarda, yüzlerce otomobil 10 gün boyunca katılımcıların beğenisine sunulacak.

Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıktığı fuarda, bu sene elektrikli otomobillerin ve SUV araçların sayısında artış görülmesi dikkati çekti.

New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo'nun, cumartesi sabahı Manhattan adasının batısındaki Hudson Nehri'ne paralel uzanan West Side Highway yolunda Formula E elektrikli yarış otomobilini sürerek Javits Center'a geleceği bildirildi.

Yılın arabası ödülü Volvo'ya

New York Otomobil Fuarı'nın ilk basın gününün sabahında ise 24 ülkeden 82 gazetecinin oylarıyla belirlenen ve 6 kategoride verilen "2018 World Car" ödülleri dağıtıldı.

"2018 Yılın Arabası" ödülü Volvo'nun XC60 modeline verildi.

Audi A8 "2018 Yılın Lüks Arabası" ödülüne layık görüldü. Nissan Leaf ise "2018 Yılın Yeşil Arabası" ödülünü kazandı.

"2018 Yılın Şehir Arabası" ödülü Volkswagen Polo'ya, "2018 Yılın Performans Arabası" ödülü de BMW M5'e gitti.

Range Rover Velar, "2018 Yılın Tasarım Arabası" ödülüne değer bulundu.