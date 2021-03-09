11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor
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11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor

09.03.2021 01:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:19

11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde 11 yaşındaki Cemre Nur, babasının iş yerinde babasına yardım ediyor.

11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 11 yaşındaki Cemre Nur, babasının iş yerinde babasına yardım ediyor.

11 yaşındaki Cemre Nur cafeye gelen müşterilere kahve yapıyor, servis yapıyor, hesap alıyor ve girişte kolonya şeker ile müşterileri karşılıyor. Girişimci Müslüm Aygün'ün kızı Cemre Nur işte olduğu kadar derslerinde de başarı gösteriyor. Cemre Nur, pandemi sürecinde uzaktan görülen eğitimde ebada sınıfında 1. olarak seçildi. Pandemi döneminde boş zamanlarında babasına yardıma gelen Cemre Nur, okulların örgün eğitime geçmesiyle birlikte hafta sonları babasına yardıma geliyor. Müşteriler Cemre Nur'un yaptığı kahveleri çok beğeniyor, özellikle Cemre Nur'un kahve yapmasını istiyorlar. Müşteriler Cemre Nur'a süprizler yapıp okuma kitapları getirip küçük kızı mutlu ediyor.

Babasının yanında çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Cemre Nur Aygün, "6. sınıfa gidiyorum 11 yaşındayım pandemi döneminde uzaktan eğitimde ebada 1. oldum boş pandemi sürecinde boş zamanlarımda babama yardım ediyordum. Okulların açılmasıyla birlikte hafta sonları babama yardım ediyorum hafta içi okula gidiyorum aynı zamanda derslerimede çalışıyorum babamın yanında çalışmayı seviyorum kahve yapıyorum müşteriler çok beğeniyor, bazı müşterilerimiz bana sürprizlerle geliyorlar okuma kitabi getiriyorlar, ben kitap okumayı çok seviyorum, çok mutlu oluyorum. Hayallerimde iç mimar olmak var, evde resim çalışmaları yapıyorum resimlerimi çok beğeniyorum" dedi.

Girişimci Müslüm Aygün, "Yaklaşık 2 yıldır Uludere'de Artukbey Kuruyemiş Cafe işletmecisi olarak hizmet veriyorum. Pandemi sürecinden bizde etkilendik cafelerin kapanmasıyla birlikte o süreçte eleman çalıştıramadık bu zaman diliminde kızım bana yardıma geliyor, benim olmadığım zamanlar cafeye bakıyor, müşteriler yaptığı kahveden çok memnun, burada yokken müşteriler küçük kız nerede diye soruyorlar. Anne çocuğuna sadece nefes verebilir, baba ise hayatı öğretir, kızımın bana yardım etmesi sadece yardım etmek değil, hayata dair şimdiden bir şeyler öğrenmesi demektir" diye konuştu.

11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor
11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor
11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor
11 yaşında kahve yapıp servis ediyor, kasada hesap alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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