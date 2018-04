11. Kalkınma Planı'nın Karadeniz Ayağı Tamamlandı

11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı yapıldı.

Samsun'da gerçekleştirilen ve Başkanlığını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'nın yaptığı toplantıya; Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Bartın Valisi Nusret Dirim, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odası Eğitim Müdürü İsmail Düztaşı, Zonguldak Ziraat Odası Başkanı Şerafettin Albayrak, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve ajans personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Samsun Valisi Osman Kaymak yaptı. Kaymak, Kalkınma Ajanslarının çalışmalarını önemsediklerini ve bölgeye büyük katkıları olduğunu vurguladı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise, yerel de yapılan On Birinci Kalkınma Planı çalışmalarının önemini anlattı. Elvan, 81 ilde gerçekleştirilen toplantılar sayesinde yerelde bulunan gençlerin, kadınların, kurum yöneticilerinin neler istediğini daha net görmek istediklerini ifade ederek, "On Birinci Kalkınma Planına çok önem veriyoruz. Bu sebeple 81 ilde çalışmalar yaptık. Yerelin düşüncesi nedir, gençlerimizin, kadınlarımızın öncelikleri nedir. Bunları il il toplantı yaparak tespit etmeye çalıştık. Ajanslar aracılığı ile 81 il de ortalama 250 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda ortaya çıkan öncelikler; eğitim, güvenlik, tarım ve kırsal kalkınma, istihdam, teknolojiye dayalı üretim olarak belirlendi. Her il için elimizde bir yol haritası olmalı. Elimizde kalkınma ajansları var ve işte bu kalkınma ajanslarını bu konuda kullanmalıyız. Kalkınma Ajansları bu yol haritasının önünü açacak olan enstrümanlar olmalıdır. Ajansların temel amacı sivil toplum örgütlerine destek sağlamak değildir. Ajanslar bölgenin yol haritasını belirlemelidir. Kalkınma Ajanslarını KOSGEB gibi kurumlardan ayrıştıran en önemli özelliği yol haritası belirlemesi ve kurumların yapması gerekenleri belirleyerek yol haritasını hazırlamasıdır" dedi.

Demir, BAKAP ve Sera İhtisas OSB için destek istedi

Bakan Elvan'ın konuşmasının ardından katılımcılar tek tek söz istedi. Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, iki konuya değindi. Başkan Demir, şunları söyledi:

"2015 yılında dönemin Başbakanı, "Batı Karadeniz'deki gerilemenin farkındayız ve onun için BAKAP harekete geçireceğiz" dedi. Daha sonra BAKAP ne oldu bilmiyoruz. Birkaç kez Ankara'da görüşmelerimiz oldu ama sonuç alamadık. Bu konuda bilgi almak istiyoruz. Bir diğer önemli konu ise, Zonguldak'taki sektörel çeşitliliği çözmek için özellikle tarım ve hayvancılıktaki eksiğimizi de kapatmak için Sera İhtisas OSB girişimimiz oldu. Şuan Tarım Bakanlığında. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz."

Filyos Projesi'ni Bakan Elvan'a anlattı

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, TTK'nın işçi açıkları, Filyos Projesi, Filyos Irmağı ve Zonguldak'ın kalkınma da öncelikli iller arasında olmasıyla ilgili konuşma yaptı. Başkan Akdemir, "170 yıllık bir kömür üretimini sağlayan ve Türk sanayisine yön veren bir şehir. Bugün çalışan sayısı 6 bin 500'lere düştü, 55 binden yani üretim ciddi anlamda düştü. 5 milyon tondan 1 milyon tona düştü. Kent ekonomisi çok olumsuz etkilendi. İşçi istihdamı çok önemli, bu istihdam sağlanmadığı sürece Zonguldak'ta sıkıntı devam eder. Önerim, hükümet tarafından işçi alımının yapılmasıdır. Filyos Projesi, Abdülhamit zamanından bu yana devam ediyor. 25 milyon tonluk konteynır limanı. Boğazlar vasıtasıyla dünyaya açılan bir kapı olma niteliğinde fakat yapımı, yatırım azlığından dolayı yavaş ilerliyor. Yatırımla desteklenmeli, yapımı hızlandırılmalıdır. Filyos Irmağı'nın tanzimi, bölge tarımı için çok çok olumlu olacak ve organik tarım olanağı oluşturacaktır. Zonguldak ve Türkiye için faydalı olacaktır. Son olarak Zonguldak kalkınmada öncelikli iller arasına tekrar alınmalıdır. Böylelikle yatırımcılar buraya çekilebilir" diye konuştu.

Bakan Elvan, Filyos Projesiyle ilgili Ulaştırma Bakanı ile konuşacağını belirterek özel sektörün bu bölgede güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzun, "Yeni üniversitelerden çok şey beklenmemeli"

Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, "Bartın üniversitesi 2008 yılında kuruldu. Bartın kentleşme aşamasına da devam ediyor. Hem şehri hem üniversitesi genç şehirlerin desteklenmesi kanaatindeyim. Üniversitelerden haklı olarak çok şey bekliyoruz. Bütçe olarak zorlanıyoruz. 100 yıllık veya daha fazla geçmişi olan üniversitelerde yapılanları yeni üniversitelerden beklememek lazım. 16 bin öğrencimiz var. Bartın'a gittim gidelim hep potansiyelden bahsediyoruz ama icraat yok. Orman varlığımız var, arkeoloji anlamında zenginliğimiz var ve tüm bunların yanı sıra yerel ağız var. Bu potansiyeller üzerine kendimize ve ödevleri çıkarmaya çalışıyoruz. Turizm canlandırılmalı ama alt yapı eksik. Sanayinin ve ARGE merkezinin olmayışı bizi güçsüzleştiriyor. O nedenle bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Kaliteyi düşürüyor algısını gidermek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

"Turizm, yöresel değerler, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık desteklenmelidir"

Bartın Valisi Nusret Dirim, bölgenin eksikleri ve yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

Vali Dirim, konuşmasında şunları söyledi: "Bölgesel değerleri güçlendirecek bir yaklaşım işleyişi son derece etkileyecektir. Yöresel değerleri desteklememiz gerekiyor. 5. Bölge iken tekstil yatırımcı almış bir bölgeyiz ama 4. Bölge olduğumuzda bu yatırımın azaldığını da görüyoruz. Fakat orman ürünleri desteklendiğinde bunlar hiçbir zaman bölgeyi terk etmeyecektir. Kereste dışı orman ürünlerinde, defneyaprağı, kestane, ıhlamur gibi ürünler de desteklenirse bölgemiz için çok önemli olur. Bölgemizde nitelikli turizm yapılamadığını görüyoruz. Teşviklere ihtiyaç var. Yerli yatırımcıların bunu yapamayacağını görüyoruz. Hem eğitim hem sermaye olarak artık kendilerini yenileyemezler. Orman turizmi yada spor turizmi olursa bölgemizi destekleyecektir diye düşünüyoruz. Bölge insanı madenciliği destekler yönünde. Hep Türkiye'nin değişik bölgelerinde maden ocaklarında çalıştıklarını görüyoruz. Bu iş gücünü başka alanlara yönlendirmeliyiz. Tarım ve hayvancılık da unutulmuş durumda. Hayvancılıkla ilgili desteği kimse kabul etmek istemiyor. Sonuç olarak bizim bölgemiz bir müddet daha desteklenmelidir."

Bartın Valisi Nusret Dirim'in bölgenin sorunlarının farkında olmasından dolayı ayrıca mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Lütfi Elvan, "Her ilimizde 4-5 önceliğimiz olmalı ki ilimizin sorunlarını bilelim. Sizde bunları çok güzel sıraladınız ve bu sorunların farkında olmanız beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Sualtı kaynak teknolojileri merkezi istedi, bakan kabul etti

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Eğitim Müdürü İsmail Düztaşı, ortaöğretim düzeyince sualtı kaynak teknolojileri merkezi istediklerini belirterek, "Bu zamana kadar İş-Kur aracılığıyla eğitim verdik. BAKKA'ya bu konuda mali destek programına başvuruda bulunduk. Çok ihtiyaç olan bir konudur. Sizlerin bu konuda desteklerini bekliyoruz" dedi.

Bakan Lütfi Elvan, Ajans olarak bu konuya destek verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Ne gerekiyorsa yapalım. Su altı kaynakları konusunda neyse maliyeti karşılayalım ve bu konuda insan yetiştirelim. İstihdama yönelik ve istihdam oluşturacak bu tür konuları çok destekliyorum."

Vali Çınar Zonguldak'ın sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, tarımsal alanda insanların çalışmak istememesi, Zonguldak'ın coğrafi yapısı, memurların yapısı, Çaycuma OSB gibi birçok konuda hem sorunları hem de çözüm önerilerini dile getirdi.

Vali Ahmet Çınar, "Türkiye'nin genel sorunlarından biri tarım arazilerinin çok hisseli oluşu. Bu arazilerin kullanımların hem karlılığı hem verimliliğini etkiliyor hem de kullanımında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Dağlarımızda çok fazla yer var. Köylerde arazilerimiz boş duruyor. İnsanlarımız boş geziyorlar yada kahvehanelerde oturuyorlar. Hastanelerde güvenlik olarak çalışmak istiyorlar fakat tarımla ilgili bir iş dediğiniz zaman istemiyorlar. Asıl sıkıntının sebebi arazilerin çok hisseli olmasından kaynaklanıyor. Mevcut yasa buna çözüm olmuyor. Valiliklerin gözetiminde her ilçe de bu gençlere kooperatifler gibi birimler oluşturularak teşvikler verilmelidir diye düşünüyorum.

Bürokrasi yatırımcıları bezdirmeye devam ediyor. Devlet destekleriyle ajansımızla çalışma hazırladık. Bu çalışmaları görüp 'keşke bizim de haberimiz olsaydı ve destek verseydik' diyenler de oluyor. Yalnız memurlarımız belli bir kalıp içerisinde. Parlak bir fikri bir çalışana verdiğinizde aynı heyecanı onda göremiyorsunuz" dedi.

"Memurları kalıp içerisinden çıkarmalıyız"

Bakan Lütfi Elvan, Vali Çınar'ın açıklamalarına katıldığını belirterek, bu konuda ne yapılası gerektiğiyle ilgili önerilerini sordu. Elvan, "Eğitim versek çözülebilir mi? Kamudaki insan niteliğini arttırmamız gerekiyor. Tüm alanlardaki yöneticilerimizin arayış içerisinde olması lazım. "Ben bu il için neler yapabilirim" diye düşünmesi lazım. İnsan kaynağına odaklanmamız lazım. Özellikle il müdürlerimizin üretken, vasıflı olması lazım. O nedenle çok önemli bir konuya değindiniz" diye konuştu.

Vali Çınar ise, uzun vadede sonuç alınabileceğini ifade etti.

Çınar, Bakan Elvan'a toplantı sırasında İlçe OSB'lerle ilgili verdiği talimatı hatırlatarak, Filyos Projesinin hızlı ilerlediğini, bölgenin yatırımcı açısından önü açık bir bölge olduğunu fakat bölgenin orman açısından en zengin 2 ilden bir olmasına rağmen mobilyacılık ile ilgili hiçbir yatırım olmadığını söyledi. - ZONGULDAK