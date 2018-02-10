Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan, bakliyat tüketimini çeşitlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir Kanadalıya veya ABD'liye fasulye yedirmek zorunda değilsiniz. Yediremezsiniz de zaten. O zaman kendi kültürlerine uygun şekilde bunları tüketecek mekanizmaları öne koymak lazım. Son 1 yıl içerisinde tüm dünyada bakliyatla ilgili 7 bin çeşit farklı ürün üretildi." dedi.

Arslan, Mersin Ticaret Borsası tarafından "10 Şubat Dünya Bakliyat Günü" dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu. Dünyada 82-85 milyon ton civarı bakliyat üretimi yapıldığını belirten Arslan, Hindistan'ın 26 milyon ton bakliyat tükettiğini, buradaki en ufak sıkıntının diğer taraflarda da arızaya yol açtığını aktardı.

Bakliyatın dünyanın problemi olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Biz federasyon olarak önce bu bakliyat ticaretinin serbestleştirilmesini, önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bunu daha çok ülkelere yaymak istiyoruz. ABD'de bizim humus diye tabir ettiğimiz nohutu yemeyen kalmadı. Biz bakliyat tüketimini çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bir Kanadalıya veya ABD'liye fasulye yedirmek zorunda değilsiniz. Yediremezsiniz de zaten. O zaman kendi kültürlerine uygun şekilde bunları tüketecek mekanizmaları öne koymak lazım. Son 1 yıl içerisinde tüm dünyada bakliyatla ilgili 7 bin çeşit farlı ürün üretildi."

"Kuru baklagiller zengin, fakir herkesin gıdası"

Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de sağlıklı beslenme konusunda bir farkındalık yaratmak için Dünya Bakliyat Konfederasyonunun 10 Şubatı "Dünya Bakliyat Günü" ilan ettiğini anımsattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün de bunu uygun bulduğunu belirten Özdemir, "Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, birçok sağlık kuruluşu baklagillere dayanan beslenme türlerini tavsiye etmekte.

Kuru baklagillerin bir diğer özelliği ise zengin olsun, fakir olsun, herkesin gıdası olmasıdır.

Et ve et ürünleriyle kuru baklagiller benzer protein seviyesine sahip besinlerdir.

Oysa, fiyat olarak kıyaslandığında kuru baklagiller çok daha ekonomiktir." dedi.

Son 30 yılda dünya bakliyat üretiminin yüzde 50 artarak 82-85 milyon tona ulaştığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için ise tam tersi bir tablo söz konusu. Bundan 30 yıl önce, 2 milyon tondan fazla bakliyat üreten ve bunun yarısını yurt dışına gönderen, dünya ihracat şampiyonu bir Türkiye vardı. İthalatın ismi dahi anılmazdı. Bugün ise 1 milyon ton üretim hacmi ve bu hacmin yarısı kadar ithalatı olan bir Türkiye var. 330 bin tona gerileyen ihracatı ise nasıl gerçekleştirdiğimizi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bunun yüzde 80'i ihracat kapsamında getirilen kırmızı mercimekten oluşuyor. 30 yıl önce sektörün en önemli aktörü olan ülkemiz bugün Kanada, ABD, Arjantin, Avustralya ve Rusya gibi ülkelere bayrağı devretmiş durumda."

"Ülkemizde 1 milyon 164 bin ton bakliyat üretimi var"

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise devletin tarım konusunda çok önemli işler yaptığını söyledi.

Türkiye'de dünyanın 3. büyük tohum gen bankasının kurulduğunu hatırlatan Su, "Çünkü birçok şeyler zaman içerisinde yok oluyor. O yüzden tohum gen bankası kuruldu. Bunun gibi tarım, sulama, tohumlar, ziraat, mazot gibi birçok destekler devam ediyor. Tarımı güçlendirmek için önemli işler yapılıyor. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 164 bin ton bakliyat üretimi gerçekleştiriliyor. Biz 2017 yılında 6.4 milyar dolarlık hububat, yağlı tohumlar, baklagiller ihracatı gerçekleştirdik. Bunun da 431 milyon doları ilimizden gerçekleştirildi." diye konuştu.

Toplantıda, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra de ülkesinde yetiştirilen bakliyat ürünleri hakkında bilgi verdi.