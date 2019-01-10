Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Kalaycı, basın çalışanlarının çalışma ve habere ulaşma şartlarının iyileştirilmesinde yerel yönetim anlamında yapılması gereken her ne varsa yerine getireceğini belirtti.

Kalaycı, zaman mevhumu gözetmeksizin habercilik yapma gayreti içinde olan basın çalışanlarına da kolaylıklar ve üstün başarılar temenni ederek, "Bu mesleğe gönül vermiş, fakat ebediyete intikal etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Emekli olmuş olanlara afiyet, sağlık ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık da, 36 yıl önce parmakla sayılacak kadar gazeteciyle başladığı meslekte artık bir ordu olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"İlerleyen teknolojiyle birlikte elbette basında gelişiyor. Değişik dallarda değişik mecralarda basın faaliyetlerini sürdürüyor. Buda güzel bir şey. Biz 31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimlerin memleketimize, milletimize özellikle Karamanımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Sizlere de görevinizde başarılar diliyoruz"

Program Arabaşı çorbası ikramı ile sona erdi.

Programa, MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz, MHP il teşkilatı üyeleri, Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA