10 Kasım'da göreve başlayan Avcı'nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi

10 Kasım'da Trabzonspor'da resmen göreve başlayan ve bugün itibarıyla 1 yılını dolduran teknik direktör Abdullah Avcı, son sıralardan aldığı takımını ilk sezonda Avrupa potasına taşıdı, ikinci sezonunda ise 12 hafta itibarıyla zirvede yer aldı.

Süper Lig'de 30 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bugün itibarıyla takımda tam bir yılını doldurdu. 10 Kasım 2020 tarihinde bordo-mavili takımda resmen göreve başlayan ve 2020-21 sezonun 9'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan Avcı, bu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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