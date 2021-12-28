1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı

DİDİM, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın çalan 1'i kadın 3 şüpheli, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izler takip edilerek yakalandı.

Olay, 26 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Altınkum Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının alarm kablosunu kesip, içeri giren kişiler, 1 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurdu. İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği hard diski de alan şüpheliler kaçtı. Bir gün sonra dükkana gelen iş yeri sahibi durumu fark edip, polise bildirdi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.